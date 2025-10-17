Motociclista morre após colidir com ônibus na BR 101 em Guarapari

Moto para debaixo de ônibus em acidente na BR 101, em Guarapari Crédito: Leitor A Gazeta

Uma colisão entre uma moto e um ônibus deixou uma pessoa morta na BR 101, em Guarapari, na manhã desta sexta-feira (17). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi arrastado por cerca de 150 metros, e a moto ficou presa sob o ônibus.

O acidente ocorreu nas proximidades do km 33, na região de Samambaia. A Polícia Civil e a concessionária Ecovias Capixaba foram acionadas e, assim que houver mais informações, o texto será atualizado.