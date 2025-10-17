Policial penal morre em grave acidente na BR 101 entre Viana e Vila Velha

Acidente deixou trecho da BR 101 interditado Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo um carro, uma caminhonete e uma carreta na BR 101, na região de Seringal, entre Viana e Vila Velha, matou uma policial penal de 48 anos, deixou um policial militar ferido e interdita o trânsito no início da manhã desta sexta-feira (17). As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel capotou, colidindo com os outros dois veículos.

Segundo o inspetor Hernandez Vitorassi, da PRF, a policial penal estava dirigindo o carro – um Nissan Sentra preto– e seguia no sentido Guarapari, quando capotou e invadiu a pista contrária, no sentido Viana. Durante o capotamento o veículo atingiu uma Mitsubishi L200 prata e uma carreta. Na caminhonete estava um policial militar, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Equipes de resgate da Ecovias Capixaba e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate às vítimas.