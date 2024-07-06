Motociclista morre ao bater em plantação de mamão em Rio Bananal

Um motociclista de 49 anos, identificado como Domingos André dos Santos, morreu após perder o controle da direção da moto em uma curva e bater em uma plantação de mamão. O acidente aconteceu na Rodovia Roberto Calmon, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (6). Segundo a Polícia Militar, ele seguia sentido Rio Bananal x Linhares.