Motociclista foge após atropelar mulher em avenida de Cachoeiro
Publicado em 03/09/2025 às 17h06
Uma mulher foi atropelada por uma moto ao atravessar na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, ela ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O motociclista fugiu do local em seguida e não foi localizado.
O Corpo de Bombeiros foi procurado para mais informações sobre o estado de saúde da vítima, mas não retornou até o momento.