Motociclista foge após atropelar mulher em avenida de Cachoeiro

Uma mulher foi atropelada por uma moto ao atravessar na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, ela ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O motociclista fugiu do local em seguida e não foi localizado.