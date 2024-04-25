Motociclista é assassinado ao pilotar na rodovia ES 060 em Marataízes

A Polícia Militar disse que foi ao local e encontrou uma moto caída na contramão e a vítima, às margens da via estadual. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe constatou a morte do homem.

A Polícia Científica disse que corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. Sobre a apuração do crime, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes.