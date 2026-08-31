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Trânsito

Motociclista cai em ribanceira de 8 metros e é resgatado na BR 262 em Ibatiba

Publicado em

31 ago 2026 às 13:47
Acidente ocorreu por volta das 17h do domingo (30).
Acidente ocorreu por volta das 17h do domingo (30). Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um motociclista caiu em uma ribanceira às margens da BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (30). A ocorrência foi registrada no km 177 da rodovia, na altura da localidade de Água Potável. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ribanceira onde o homem caiu tem cerca de oito metros de desnível em relação à pista.


A vítima foi imobilizada e retirada do local pelos bombeiros com o auxílio de uma maca Sked (também conhecida como maca envelope) – um equipamento flexível de alta resistência usado para o resgate e salvamento de vítimas em locais de difícil acesso. Após o resgate, o motociclista recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e foi encaminhado para atendimento médico no município.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Colisão com caminhão

Motorista fica preso às ferragens após acidente na BR 259 em Colatina

Publicado em 31/08/2026 às 12:08
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (31), na altura do km 53 da BR 259 Heriklis Douglas

Um homem ficou gravemente ferido após a caminhonete que dirigia colidir com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 53.


O motorista da caminhonete, uma Toyota Hilux, ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima. 


De acordo com a corporação, o homem estava inconsciente e apresentava hemorragia. Ele foi retirado do veículo, socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. O motorista do caminhão não ficou ferido.


A PRF não informou as causas nem as circunstâncias do acidente. O texto será atualizado assim que houver novas informações.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Homem morre após ser esfaqueado durante discussão em Nova Venécia

Publicado em 31/08/2026 às 12:04

Um homem de 41 anos morreu após ser esfaqueado durante um desentendimento no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu neste domingo (30). Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito relatou que a discussão começou minutos depois do uso de crack. O nome da vítima não foi informado.


A vítima foi socorrida ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital São Marcos. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Segundo a PM, o suspeito fugiu após o crime levando a faca utilizada na agressão. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

BR 101 em Aracruz segue com interdição e desvio 24h após carreta tombar

Publicado em 30/08/2026 às 16:17

Um trecho da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, permanece interditado e com desvio neste domingo (30), 24 horas após uma carreta tombar no local. O acidente aconteceu no km 183,8, entre os distritos de Jacupemba e Guaraná. O caminhoneiro não ficou ferido.


Na tarde de domingo (30), a Ecovias informou que a equipe da empresa responsável pelo veículo havia chegado ao local para realizar o transbordo da carga. 


No entanto, na manhã desta segunda-feira (31), de acordo com a concessionária, a carga permanecia na rodovia e a empresa alegou que vai realizar a retirada, mas não foi divulgado prazo para a finalização do serviço. O trânsito continua com interdição parcial, fluindo por desvio. 


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta tombou após o condutor perder o controle durante uma curva, fazendo com que o veículo batesse em um barranco antes de tombar.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Apreensão

Homem é preso com carabina, munições e drogas em Vitória

Publicado em 30/08/2026 às 12:32
Arma, munições e drogas foram apreendidas durante a ação policial no bairro Joana D’Arc, em Vitória
Arma, munições e drogas foram apreendidas durante a ação policial no bairro Joana D’Arc, em Vitória Divulgação/PM

Um homem de 36 anos foi preso com uma carabina calibre 9 mm, munições e drogas durante um patrulhamento da Polícia Militar na madrugada de sábado (29), no bairro Joana D’Arc, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.


De acordo com a PM, as equipes receberam informações de que um veículo supostamente ocupado por um homem armado seguia em direção ao bairro. O alerta foi repassado a outros policiais, que iniciaram buscas pela região.


Na Rua João Carlos de Carvalho, os militares localizaram um veículo com características semelhantes às informadas. Durante a aproximação, viram um homem com uma arma longa sobre a laje de uma residência.


Ainda conforme a corporação, o suspeito não obedeceu à ordem de abordagem e entrou no imóvel. Após a entrada dos policiais na residência, ele teria indicado o local onde a arma estava guardada. Em um cômodo anexo à varanda, foi encontrada uma carabina calibre 9 mm, acompanhada de um carregador e 30 munições intactas do mesmo calibre.


Durante as buscas, os militares também apreenderam três munições calibre 5.56, 781 gramas de maconha, 48 gramas de haxixe, dez gramas de cocaína, duas balanças de precisão e um celular.


A Polícia Civil informou que a carabina e as munições serão encaminhadas ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica para análise. As drogas serão enviadas ao Laboratório de Química Forense e, após serem examinadas, serão incineradas.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Segurança

Motorista de aplicativo é baleado durante tentativa de assalto na Serra

Publicado em 30/08/2026 às 11:42

Um motorista de aplicativo foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite de sábado (29), no bairro Central Carapina, na Serra. A vítima foi atingida no antebraço esquerdo e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, no bairro Rosário de Fátima.


Segundo a Polícia Militaros agentes foram acionados após a entrada de um homem baleado na unidade de saúde. Aos policiais, o motorista de aplicativo informou que estava trabalhando quando foi surpreendido por indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. A vítima afirmou que não conseguiu identificar os autores. 


A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de latrocínio – roubo seguido de violência com resultado morte ou tentativa de matar a vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Vida marinha

Golfinho é encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy

Publicado em 30/08/2026 às 09:13
Causa da morte do golfinho ainda não foi definida.
Causa da morte do golfinho ainda não foi definida. Leitor A Gazeta

Um golfinho foi encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O Instituto Orca, ONG capixaba dedicada à preservação da vida marinha, informou que foi notificado sobre o encalhe da carcaça no sábado (29).


Segundo a organização, o animal era um macho adulto da espécie golfinho-nariz-de-garrafa. A necropsia foi realizada ainda no sábado, e o material coletado será encaminhado a laboratórios e universidades parceiras do Instituto Orca.


As amostras serão processadas e analisadas por veterinários da ONG. A partir dos resultados, será possível identificar a causa da morte do animal.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Brejetuba

Funcionária de supermercado prende mão em moedor e é socorrida de helicóptero no ES

Publicado em 29/08/2026 às 19:57

Uma funcionária de um supermercado foi socorrida de helicóptero após ter a mão e o antebraço direito presos em um moedor de carne enquanto trabalhava, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente foi na tarde deste sábado (29). 


A retirada do membro do equipamento foi feita pelo Corpo de Bombeiros. Já o Samu atuou para controlar a hemorragia e os sinais vitais da vítima. Como a lesão foi severa e levou a uma grande perda de sangue, foi necessário o apoio do Núcleo de Transporte Aéreo (Notaer) para encaminhar a trabalhadora até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.


Outro salvamento


O Notaer também fez outro resgate neste sábado de um motociclista de 24 anos que caiu ao fazer uma curva em alta velocidade na BR 262, em Domingos Martins. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave. O condutor recebeu os primeiros atendimentos, foi intubado e estabilizado pelo Samu, sendo transportado também para HEUE, em Vitória.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Susto

Carreta tombada interdita parte de pista da BR 101, em Aracruz

Publicado em 29/08/2026 às 15:34
Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz
Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz Leitor A Gazeta

Uma carreta tombada na BR 101, em Aracruz, deixou um trecho parcialmente interditado na tarde deste sábado (29). O acidente aconteceu no km 183,8 entre os distritos de Jacupemba e Guaraná, na cidade do Litoral Norte do Espírito Santo. O motorista que dirigia o veículo não se feriu.


Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle durante uma curva, levando o caminhão a bater num barranco antes de virar. A Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia no Estado, atuou no atendimento à vítima.


Na tarde de domingo (30), a Ecovias informou que a equipe da empresa responsável pelo veículo havia chegado ao local para realizar o transbordo da carga.


No entanto, na manhã desta segunda-feira (31), de acordo com a concessionária, a carga permanecia na rodovia e a empresa alegou que vai realizar a retirada, mas não foi divulgado prazo para a finalização do serviço. O trânsito continua com interdição parcial, fluindo por desvio, mais de 24h após o acidente.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Tráfico

Homem é preso com armas e 25 kg de maconha em Linhares

Publicado em 29/08/2026 às 11:45
Apreensão de drogas aconteceu na noite de sexta-feira no bairro Aviso
Apreensão de drogas aconteceu na noite de sexta-feira no bairro Aviso Polícia Militar

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar com armas, 25 quilos de maconha e outros produtos no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (28). Um outro suspeito que estava com o homem fugiu com a chegada dos militares ao local.


O caso foi descoberto, segundo a polícia, por meio de uma denúncia. O homem subiu para um prédio ao ver a polícia e, ao ser questionado, disse que no local havia duas armas e drogas no guarda-roupas. Duas pistolas, uma delas com mira laser, munições, um carregador e quantia de R$ 6 mil em espécie foram apreendidos.


Durante as buscas, foram recebidas informações de que o suspeito frequentemente descia até uma construção localizada nos fundos de casa e poderia haver mais drogas escondidas. Em uma sacola havia mais drogas e materiais utilizados no tráfico. A PM contabilizou 25 quilos de maconha, 155 gramas de skunk, porções de crack e 72 comprimidos de ecstasy.


O suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).  

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 482

Adolescente morre e quatro ficam feridos a caminho de festa em Alegre

Publicado em 29/08/2026 às 09:03
Adolescente morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente em Alegre
Adolescente morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente em Alegre Redes sociais

Um adolescente de 17 anos, identificado como Thales Gonçalves Rangel, morreu em um acidente de carro na madrugada deste sábado (29), na BR 482, entre Guaçuí e o distrito de Celina, em Alegre, na região do Caparaó capixaba. Segundo informações apuradas no local pela Polícia Militar, o grupo de cinco pessoas seguia para uma festa no município de Alegre.


O acidente aconteceu por volta de 1h20. As vítimas contaram aos policiais que o motorista, que não foi identificado, teria perdido o controle da direção de um Volkswagem Polo, atingido uma valeta às margens da via, rodado na pista e, depois, bateu contra cercas. Com o impacto, três ocupantes teriam sido arremessados para fora do automóvel durante o acidente.


Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o socorro das vítimas. Thales Gonçalves Rangel faleceu no local. Duas vítimas, de 27 e 24 anos, foram encaminhadas em estado grave para atendimento médico em Cachoeiro de Itapemirim, enquanto outras duas, de 26 e 23, foram socorridas para o Pronto-Socorro de Guaçuí.


A perícia foi acionada e o veículo permaneceu fora da pista, sem obstruir o trânsito. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela corporação. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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