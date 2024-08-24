Morador em situação de rua é encontrado morto em orla da praia de Guriri

Um homem foi encontrado morto na orla da praia de Guriri, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (24). Policiais militares foram acionados para verificar a informação e constataram o fato.

Populares disseram aos policiais que se tratava de um morador em situação de rua. A perícia foi acionada. Não há informações sobre as causas da morte. A identidade dele também não foi divulgada.