Menino de 4 anos picado por escorpião é socorrido de helicóptero no ES

Resgate foi feito nessa sexta-feira (7), em Rio Bananal Crédito: Notaer

Um menino de quatro anos foi socorrido pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) após ser picado por um escorpião em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, nessa sexta-feira (7). A criança foi socorrida para Colatina.

De acordo com informações apuradas pelo repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, a criança estava brincando no quintal da casa quando foi picada. A família relatou que, na manhã da última sexta-feira (7), o menino brincava quando começou a chorar e reclamou que a perna estava doendo. Após acharem o escorpião no quintal, a família levou a criança às pressas para o hospital de Rio Bananal.

No local, a criança apresentava sinais como alterações na pressão arterial, glicose e batimento cardíaco, por isso o Notaer foi acionado para a transferência para Colatina. Segundo o Notaer, quando a equipe chegou, a criança já tinha sido medicada com o soro antiescorpiônico e estava reagindo bem.