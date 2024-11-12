Menina de 9 anos de bicicleta fica ferida em acidente com moto em Linhares

A corporação informou que o semáforo estava aberto para a moto, no momento em que ocorreu a colisão. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra como aconteceu. Primeiro passa uma caminhonete. Depois aparece um ciclista, atravessa a via na faixa, e a menina surge logo atrás.

Com o impacto, é possível ver a queda da criança e da motociclista. A menina foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Linhares. Já a mulher foi levada para o Hospital Rio Doce, no mesmo município.