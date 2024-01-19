Menina de 15 anos morre ao cair em buraco de represa em Boa Esperança

Raquele Silva Ferreira morreu afogada em uma represa na zona rural de Boa Esperança Crédito: Redes sociais

Uma adolescente de 15 anos morreu afogada em uma represa localizada na zona rural de Boa Esperança, na tarde desta sexta-feira (19). Segundo informações apuradas com o Oficial de Operações da Companhia de Bombeiros de Nova Venécia, Aspirante Corradi, Raquele Silva Ferreira tomava banho em um local raso da represa, junto com outros colegas.

Em certo momento, andando pela represa, ainda na parte rasa, Raquele caiu em uma vala que é utilizada para captação de água para irrigação de lavouras. A vala, conforme o Aspirante Corradi, possui cerca de três metros de largura e quatro de profundidade. Os Bombeiros de Nova Venécia foram ao local e, utilizando a técnica de mergulho livre, conseguiram trazer a menina à superfície, já sem vida.