Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h em cidades do ES
Publicado em 16/10/2025 às 17h18
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes — que podem chegar a 60 km/h — em seis municípios capixabas entre a noite de sexta-feira (17) e a manhã de domingo (19). A ventania será causada por um sistema de alta pressão que atua no oceano e por uma frente fria que deve se aproximar do Espírito Santo.
CIDADES SOB ALERTA
- Anchieta
- Guarapari
- Itapemirim
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy