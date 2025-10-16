A Gazeta - Agora

Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h em cidades do ES

Publicado em 16/10/2025 às 17h18

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes — que podem chegar a 60 km/h — em seis municípios capixabas entre a noite de sexta-feira (17) e a manhã de domingo (19). A ventania será causada por um sistema de alta pressão que atua no oceano e por uma frente fria que deve se aproximar do Espírito Santo.

CIDADES SOB ALERTA

  • Anchieta
  • Guarapari
  • Itapemirim
  • Marataízes
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
