Marido tenta matar o ex da esposa dele em briga por ciúmes em Colatina

Uma briga por ciúmes quase terminou em morte em um bar no bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (7). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o um homem de 46 anos e o ex-namorado da esposa dele brigaram e ele utilizou uma faca de açougueiro, ferindo o outro indivíduo. O esfaqueado chegou a ser armar com um martelo durante o desentendimento, e precisou ser levado para receber atendimento médico no Hospital Estadual Silvio Avidos, na mesma cidade.
A PM informou em boletim de ocorrência que a mulher relatou que os dois estavam no bar e que o marido foi em casa para buscar a faca. Ele depois voltou para o estabelecimento com a intenção de matar o ex-namorado dela. O antigo companheiro, viu a aproximação do homem e foi até um carro para pegar o martelo.
Durante o confronto, o ex acabou sendo atingido três vezes, mas também conseguiu desferir golpes de martelo. A vítima esfaqueada foi levada para o hospital por populares e estava sob cuidados médicos, em estado considerado estável. Já o suspeito fugiu, mesmo com ferimentos na cabeça e nos braços, e não foi mais encontrado. A faca e o martelo foram apreendidos pela PM.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).