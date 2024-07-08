Marido tenta matar o ex da esposa dele em briga por ciúmes em Colatina

Uma briga por ciúmes quase terminou em morte em um bar no bairro Columbia, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de domingo (7). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , o um homem de 46 anos e o ex-namorado da esposa dele brigaram e ele utilizou uma faca de açougueiro, ferindo o outro indivíduo. O esfaqueado chegou a ser armar com um martelo durante o desentendimento, e precisou ser levado para receber atendimento médico no Hospital Estadual Silvio Avidos, na mesma cidade.

A PM informou em boletim de ocorrência que a mulher relatou que os dois estavam no bar e que o marido foi em casa para buscar a faca. Ele depois voltou para o estabelecimento com a intenção de matar o ex-namorado dela. O antigo companheiro, viu a aproximação do homem e foi até um carro para pegar o martelo.

Durante o confronto, o ex acabou sendo atingido três vezes, mas também conseguiu desferir golpes de martelo. A vítima esfaqueada foi levada para o hospital por populares e estava sob cuidados médicos, em estado considerado estável. Já o suspeito fugiu, mesmo com ferimentos na cabeça e nos braços, e não foi mais encontrado. A faca e o martelo foram apreendidos pela PM.