Marido é preso suspeito de tentar matar esposa em Colatina

Homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Colatina Crédito: Governo do ES

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de tentar matar a esposa dele, de 22, no bairro Bela Vista, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite da última terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar , testemunhas relataram que o indivíduo deu vários socos na mulher e também desferiu golpes com um utensílio de cozinha, causando perfurações na vítima. Ele não teve o nome divulgado.

Conforme boletim de ocorrência da PM, quando os militares chegaram ao local, próximo a um bar, encontraram a vítima toda ensanguentada, com cortes e ferimentos pelo corpo. Moradores da região já haviam acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município.

Testemunhas ainda relataram que o casal já vinha brigando desde o dia anterior e que nesta terça (2) a mulher estava com uma criança no colo quando tudo aconteceu.

Pessoas no local indicaram quem seria o suspeito, e o homem foi abordado pelos policiais. Em um bolso dele foi encontrado o utensílio utilizado no crime, mas a PM disse que não foi possível identificar qual era porque o objeto estava quebrado.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Colatina. Na unidade policial ele deu o nome falso várias vezes para dificultar a identificação, mas depois teve o nome localizado no sistema, que verificou que contra o indivíduo havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, cometido no Sul da Bahia.