Marido é preso suspeito de tentar matar esposa em Colatina

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de tentar matar a esposa dele, de 22, no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite da última terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o indivíduo deu vários socos na mulher e também desferiu golpes com um utensílio de cozinha, causando perfurações na vítima. Ele não teve o nome divulgado.
Conforme boletim de ocorrência da PM, quando os militares chegaram ao local, próximo a um bar, encontraram a vítima toda ensanguentada, com cortes e ferimentos pelo corpo. Moradores da região já haviam acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município.
Testemunhas ainda relataram que o casal já vinha brigando desde o dia anterior e que nesta terça (2) a mulher estava com uma criança no colo quando tudo aconteceu.
Pessoas no local indicaram quem seria o suspeito, e o homem foi abordado pelos policiais. Em um bolso dele foi encontrado o utensílio utilizado no crime, mas a PM disse que não foi possível identificar qual era porque o objeto estava quebrado.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Colatina. Na unidade policial ele deu o nome falso várias vezes para dificultar a identificação, mas depois teve o nome localizado no sistema, que verificou que contra o indivíduo havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, cometido no Sul da Bahia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber sobre a autuação do suspeito. Em nota, a corporação informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, injúria e atribuir-se falsa identidade, todos na forma da Lei Maria da Penha. "Em desfavor do indivíduo também constava um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado da Bahia pelo crime de homicídio. O mandado foi cumprido e, após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional", finalizou.