Marido agride mulher com celular e ameaça esquartejá-la na Serra

Um homem de 37 anos foi preso após agredir a esposa com um celular e ainda ameaçar esquartejá-la, na última segunda-feira (15), em Jardim Limoeiro, na Serra. A própria vítima contou aos policiais que levou uma pancada na cabeça com um celular.
Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram chamados pela mulher, de 35 anos. Ela contou que estava em casa com o marido, com quem se relaciona há seis anos, quando uma discussão começou devido a um celular. Foi nesse momento que o suspeito pegou o aparelho e bateu na cabeça da vítima, fazendo a ameaça em seguida.
O agressor foi detido e levado para a Delegacia Regional da Serra, onde a ocorrência foi registrada. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito "foi autuado em flagrante por ameaça e por praticar vias de fato. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)".