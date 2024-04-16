Marido agride mulher com celular e ameaça esquartejá-la na Serra

Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram chamados pela mulher, de 35 anos. Ela contou que estava em casa com o marido, com quem se relaciona há seis anos, quando uma discussão começou devido a um celular. Foi nesse momento que o suspeito pegou o aparelho e bateu na cabeça da vítima, fazendo a ameaça em seguida.