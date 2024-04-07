Manifestação em Montanha pede justiça por jovem assassinado

Os familiares e amigos do jovem Flávio Haime Souza, de 21 anos, assassinado na última terça-feira (2), em Montanha, no Norte do Espírito Santo, fizeram uma manifestação no centro da cidade neste domingo (7).
Segundo uma amiga da família, que preferiu não se identificar, cerca de 50 pessoas participaram de uma manifestação pelas ruas a pé, em carros e em motos, pedindo por justiça. "Os criminosos ainda estão soltos e nós só queremos justiça. Eles precisam pagar pelo que fizeram", disse.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma briga motivada por som alto e também devido ao disparo de um rojão na rua. A vítima estava na festa de aniversário da mãe quando se desentendeu com os suspeitos, que são seus vizinhos.