Lotofácil da Independência terá prêmio de R$ 200 milhões; saiba como apostar

As apostas para o aguardado concurso da Lotofácil da Independência, promovido pela Caixa Econômica Federal, estão em andamento. O sorteio de número 2.900 ocorrerá em 9 de setembro, oferecendo um prêmio estimado de R$ 200 milhões. Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, este prêmio não acumula.
Caso nenhum jogador acerte os 15 números sorteados, o valor será distribuído entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, seguindo a regra da modalidade.
As apostas podem ser feitas selecionando de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Além disso, é possível escolher a opção "surpresinha" para que o sistema escolha os números. Outra alternativa é participar de um bolão Caixa, formando um grupo para escolher os números. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4. É possível apostar em qualquer casa lotéricas ou pelo portal de Loterias da Caixa.