Lotofácil da Independência terá prêmio de R$ 200 milhões; saiba como apostar

As apostas para o aguardado concurso da Lotofácil da Independência, promovido pela Caixa Econômica Federal, estão em andamento. O sorteio de número 2.900 ocorrerá em 9 de setembro, oferecendo um prêmio estimado de R$ 200 milhões. Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, este prêmio não acumula.