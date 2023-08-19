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Mega-Sena passa a ser sorteada três vezes por semana

O novo sistema passa a valer já na próxima terça-feira (22), no concurso 2623, com os jogos podendo ser feitos após a apuração deste sábado (19)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2023 às 21:14

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 21:14

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (18) que a Mega-Sena deixa de ser sorteada duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A partir da semana que vem, são três sorteios: às terças, às quintas e aos sábados.
Bilhete da Mega-Sena
Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
O novo sistema passa a valer já na próxima terça-feira (22), no concurso 2623, com os jogos podendo ser feitos após a apuração deste sábado (19).
Com essa alteração, a Caixa anunciou também que deixará de realizar as megassemanas temáticas, quando três sorteios eram realizados na semana. Elas foram instituídas em dezembro de 2010 para adequar o número do concurso da Mega da Virada para o final 0 ou 5, que têm valores acumulados.
Das 11 megassemanas programadas para 2023, seis já foram realizadas.
O sorteio deste sábado (19), no concurso 2622, tem prêmio principal estimado em R$ 4 milhões.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

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