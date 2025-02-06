Jovens são detidos e PM apreende cerca de 20 kg de maconha em Linhares

Segundo a corporação, os indivíduos fazem parte de uma organização criminosa, identificada como “Beco dos Primos”, do bairro Interlagos. Eles teriam atravessado a lagoa e estariam na área de mata. Os policiais foram ao local, com o apoio do cão policial Pantera, do K9, que localizou os entorpecentes em um saco preto grande.