Jovem leva surra e acaba preso suspeito de assaltar mulher em Vila Velha

Um jovem de 19 anos foi preso, na manhã de terça-feira (14), suspeito de agredir e roubar o celular de uma mulher no bairro Vila Nova, em Vila Velha. A vítima contou que estava acompanhada de uma amiga quando levou um tapa de Gabriel Araújo Cardoso. O suspeito tentou fugir de bicicleta pela Avenida Júnior Magioni, mas foi alcançado a cerca de 150 metros do local do crime e agredido por populares.