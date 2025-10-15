Jovem leva surra e acaba preso suspeito de assaltar mulher em Vila Velha
Um jovem de 19 anos foi preso, na manhã de terça-feira (14), suspeito de agredir e roubar o celular de uma mulher no bairro Vila Nova, em Vila Velha. A vítima contou que estava acompanhada de uma amiga quando levou um tapa de Gabriel Araújo Cardoso. O suspeito tentou fugir de bicicleta pela Avenida Júnior Magioni, mas foi alcançado a cerca de 150 metros do local do crime e agredido por populares.
Policiais civis que estavam na região chegaram ao local da ocorrência e encontraram o suspeito caído no chão, ainda cercado pela população. Gabriel recebeu atendimento médico sob escolta policial e, em seguida, foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional.
*Renam Linhares é aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado por Wanessa Scardua.