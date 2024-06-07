Jovem é flagrado com R$ 1 mil em notas falsas durante operação em Pinheiros

Pinheiros, Norte do ES Crédito: Prefeitura de Pinheiros

Um jovem de 20 anos foi preso com R$ 1 mil em notas falsas em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo , na última quinta-feira (6), durante uma operação da Polícia Federal para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça no combate o crime de comércio de moeda falsa. Em audiência de custódia, Mateus Souza de Brito foi solto e vai responder pelo crime em liberdade.

A PF chegou até Mateus após um trabalho investigativo. A instituição recebeu a informação de que havia suspeita de cédulas não declaradas em uma encomenda endereçada à cidade de Pinheiros. Com ele foram encontradas cinco cédulas falsas de R$ 200, totalizando uma quantia de R$ 1 mil, além de três celulares e uma porção de maconha para consumo próprio.

Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a perícia, para aprofundar a apuração quanto à participação de outras pessoas no crime e também para identificar o fornecedor das notas.

Segundo o advogado Arthur Sampaio, que atua na defesa de Mateus, o juiz decidiu pela liberdade provisória do jovem, com a necessidade de cumprir medidas cautelares, a partir do argumento de que o crime foi cometido sem grave ameaça e de que o indivíduo possui residência fixa.