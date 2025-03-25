Jovem é baleado enquanto brincava com crianças em Vila Velha

Um jovem de 19 anos foi baleado enquanto jogava bola com crianças na tarde desta terça-feira (25), no bairro Santa Rita, em Vila Velha.
Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que estava em uma região conhecida como “crechinha”, quando dois homens se aproximaram e atiraram contra ele. O jovem conseguiu correr e pediu ajuda para um amigo, que o socorreu até o Pronto Atendimento (PA) da Glória. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido detido.