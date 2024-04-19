Jovem de Ponta da Fruta é investigado pela PF por pornografia infantil

A Polícia Federal apreende material na casa de jovem de 22 anos para investigar armazenamento e venda de conteúdo de abuso sexual infantil.

A Polícia Federal apreendeu quatro celulares, um cartão de memória e um pen drive na casa de um jovem de 22 anos suspeito de vender, armazenar e compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil pela internet. A busca e apreensão aconteceu no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (19).