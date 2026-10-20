Irmão flagra fotos íntimas da irmã no celular do tio, que acaba preso na Serra

Um jovem de 23 anos foi preso após o sobrinho dele descobrir fotos íntimas da irmã, de 12 anos, no celular do tio. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19) no bairro de Porto Canoa, na Serra. Depois de ter acesso às imagens enquanto mexia no celular, o sobrinho, que não teve a idade informada, encaminhou o material para a mãe e o padrasto. Com as provas em mãos, os responsáveis acionaram a Polícia Militar.





Uma equipe da PM chegou à casa da vítima às 10h e conversou com os familiares para entender o caso. Antes da viatura chegar, o tio tentou retirar o aparelho do sobrinho para apagar as imagens que tinham sido enviadas à mãe da menina, mas não conseguiu. Logo depois, os agentes foram até o apartamento do tio, que confessou ter registrado as imagens sem que os pais da menina soubessem e que o meterial estava no celular há pelo menos um mês.





A Polícia Civil informa que o suspeito, de 23 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por adquirir, possuir, armazenar ou solicitar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha violência sexual contra criança ou adolescente. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.



