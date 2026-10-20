Manami une localização rara com experiência de bem-estar em Guarapari

“Existe uma memória afetiva muito forte em torno de Guarapari, mas hoje a cidade oferece muito mais. Ela continua tendo o mar e as praias que fazem parte da sua identidade, ao mesmo tempo em que ganha novos serviços e projetos mais qualificados. Quando isso se encontra com uma localização naturalmente limitada, como uma península, temos uma combinação muito particular do ponto de vista imobiliário”, avalia.