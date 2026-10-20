Além da utopia e do apocalipse: especialista defende o senso crítico diante da inteligência artificial

Ao analisar o avanço dos sistemas inteligentes, André Magno recusa a ideia de que a inteligência artificial represente uma ruptura trágica na história. A obra demonstra que o uso de ferramentas sempre fez parte da constituição da espécie, estabelecendo uma relação de coevolução entre a humanidade e a técnica, desde a fogueira até os centros de dados modernos. A tecnologia atua como uma força histórica que molda a mente e amplia a cooperação, sem jamais substituir a cultura compartilhada.