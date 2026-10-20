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Gastronomia

Do frango à berinjela: 5 receitas à parmegiana fáceis e saudáveis para o almoço

Com opções que vão além do filé tradicional, esses pratos trazem novas possibilidades para a refeição em família
Portal Edicase

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Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 12:55

Frango à parmegiana com molho de manjericão (Imagem: Mohamed-Kareem Mohamed | Shutterstock)
Frango à parmegiana com molho de manjericão Crédito: Imagem: Mohamed-Kareem Mohamed | Shutterstock

A parmegiana é um prato que conquista a maioria das pessoas pela combinação irresistível de molho de tomate, queijo derretido e cobertura gratinada. Muito presente no cardápio brasileiro, o prato ganhou diferentes versões que vão além do tradicional filé empanado, com opções que incluem carnes variadas e até legumes.

A seguir, confira 5 receitas à parmegiana fáceis e saudáveis para o almoço!

1. Frango à parmegiana com molho de manjericão

Ingredientes

Frango

  • 4 filés de peito de frango
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de farinha panko
  • Azeite para untar e pincelar

Molho de tomate

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 500 g de molho de tomate
  • Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cobertura

  • 300 g de queijo muçarela fatiado
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere os filés de frango com o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Em tigelas separadas, coloque a farinha de trigo, os ovos batidos e a farinha panko. Passe cada filé primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos e, por último, na farinha panko, pressionando levemente para que a cobertura fique uniforme.

Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite e pincele um pouco mais de azeite sobre o empanamento. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem e estarem completamente cozidos.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Adicione algumas folhas de manjericão e misture.

Montagem

Distribua o molho de tomate no fundo de um refratário e acomode os filés de frango empanados por cima. Cubra os filés com as fatias de muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 a 15 minutos, até o queijo derreter. Retire do forno, finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Couve-flor à parmegiana

Ingredientes

  • 1 couve-flor média
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 500 g de molho de tomate
  • 200 g de queijo muçarela fatiado
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Corte a couve-flor em floretes médios. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e a couve-flor. Cozinhe por cerca de 5 minutos, até ficar levemente macia, mas ainda firme. Escorra bem e reserve. Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Adicione o molho de tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos.

Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate e distribua os floretes de couve-flor por cima. Regue com o restante do azeite, cubra com o molho restante e distribua as fatias de muçarela. Polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Bife à parmegiana

Ingredientes

Bife

  • 3 bifes de carne bovina magra
  • 1 colher de chá de alho picado
  • Sal a gosto
  • 1 clara de ovo
  • 5 colheres de sopa de farelo de aveia
  • 2 colheres de chá de azeite para untar

Molho

  • 2 colheres de sopa de cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 350 g de tomate
  • 1 colher de café de páprica picante
  • Sal e salsinha picada a gosto
  • 150 g de creme de ricota
  • 100 g de queijo muçarela

Modo de preparo

Bife

Em um recipiente, tempere os bifes com o alho e o sal. Passe cada bife na clara de ovo e, em seguida, no farelo de aveia, pressionando levemente para cobrir ambos os lados. Disponha os bifes em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem.

Molho

No liquidificador, bata os tomates até formar um molho rústico. Reserve. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate batido, a páprica picante e o sal e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o creme de ricota e a salsinha e misture até obter um molho cremoso.

Retire os bifes do forno e distribua o molho por cima. Cubra com o queijo muçarela e volte ao forno por cerca de 10 minutos, até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Berinjela à parmegiana (Imagem: Food magic | Shutterstock)
Berinjela à parmegiana Crédito: Imagem: Food magic | Shutterstock

4. Berinjela à parmegiana

Ingredientes

  • 2 berinjelas
  • 500 g de molho de tomate
  • 2 dentes de alho picados
  • 250 g de queijo muçarela fatiado
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de salsinha para finalizar

Modo de preparo

Lave as berinjelas em água corrente e corte-as em rodelas médias. Disponha as fatias em uma assadeira, tempere com sal e pimenta-do-reino e pincele ambos os lados com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando as fatias na metade do tempo, até ficarem macias e levemente douradas.

Enquanto isso, aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos.

Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate. Faça camadas alternadas de berinjela, molho e queijo muçarela, formando uma pilha com as fatias. Finalize com o queijo muçarela e uma porção de molho de tomate por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e ficar levemente gratinado. Retire do forno, finalize com folhas de salsinha e sirva em seguida.

5. Carne moída à parmegiana

Ingredientes

  • 500 g de patinho moído
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de batata cozida e amassada
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de orégano
  • 350 g de molho de tomate
  • 200 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por cerca de 10 minutos, mexendo para soltar a carne, até que esteja completamente cozida e levemente dourada. Desligue o fogo, adicione a batata e a salsinha e misture até incorporar.

Unte um refratário com o restante do azeite e distribua a mistura de carne, pressionando levemente para formar uma camada uniforme e compacta. Cubra com o molho de tomate, polvilhe o orégano e espalhe a muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos, até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.

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