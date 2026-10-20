Do frango à berinjela: 5 receitas à parmegiana fáceis e saudáveis para o almoço

Corte a couve-flor em floretes médios. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e a couve-flor. Cozinhe por cerca de 5 minutos, até ficar levemente macia, mas ainda firme. Escorra bem e reserve. Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Adicione o molho de tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos.