Invasão e tiros contra apartamento assustam moradores em prédio de Colatina

Segundo a PM, moradores contaram que havia crianças, mulheres e idosos no prédio quando o fato ocorreu. As testemunhas não souberam precisar quantos indivíduos eram, mas disseram que os suspeitos entraram em um portão de acesso social e, por um beco, foram até a área dos apartamentos, onde realizaram os disparos. Rapidamente os criminosos saíram e não foram mais vistos. Foi verificado que na parede do quarto do imóvel alvo dos disparos havia três perfurações que seriam resultados dos tiros. Foram localizadas cinco cápsulas de pistola calibre .380 no local.