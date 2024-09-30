Invasão e tiros contra apartamento assustam moradores em prédio de Colatina

Um grupo de indivíduos armados invadiu um prédio e atirou contra o apartamento de um morador no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (30). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os moradores do edifício ficaram assustados com o que aconteceu, mas ninguém ficou ferido, nem o alvo. Os suspeitos depois conseguiram fugir.
Segundo a PM, moradores contaram que havia crianças, mulheres e idosos no prédio quando o fato ocorreu. As testemunhas não souberam precisar quantos indivíduos eram, mas disseram que os suspeitos entraram em um portão de acesso social e, por um beco, foram até a área dos apartamentos, onde realizaram os disparos. Rapidamente os criminosos saíram e não foram mais vistos. Foi verificado que na parede do quarto do imóvel alvo dos disparos havia três perfurações que seriam resultados dos tiros. Foram localizadas cinco cápsulas de pistola calibre .380 no local.
Na ocorrência, a PM descreveu que, conforme contaram os moradores, esse tipo de violência não acontecia naquela rua, mas acreditam a situação possa ter relação com uma pessoa que teria saído recentemente da prisão e foi residir lá. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado, disse a Polícia Militar.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, e confirmou que até a publicação deste texto nenhum suspeito do crime havia sido detido.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou.