Incêndio em Pedra Azul não deve atingir área de parque, diz Iema

O incêndio que atingiu a vegetação às margens da Rota do Lagarto , em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (14), não corre o risco de chegar até o Parque Estadual da Pedra Azul. As informações são do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que administra a área. Ainda não se sabe a causa do incêndio nem qual o tamanho exato da área afetada.

Por meio de nota, o Iema informou que a área atingida pelo fogo faz parte da Zona de Amortecimento do parque. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30 e atuou no combate às chamas durante toda a tarde com duas viaturas. uma delas é uma ABTS, específica para combate a incêndio e salvamento de diversos tipos.

De acordo com a corporação, os militares realizaram primeiro a extinção do fogo na área que estava próxima a residências e, depois, extinguiram o incêndio na parte baixa. No fim da tarde, a equipe ainda fazia o trabalho de rescaldo na parte alta, que apresentava focos isolados. Ninguém ficou ferido e nem houve edificação atingida.

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) foi acionado, mas o Corpo de Bombeiros foi informado que não estava dando teto de voo. A previsão é de que nesta segunda-feira (15) seja feito um sobrevoo de drone.