Incêndio atinge região da Rota do Lagarto em Pedra Azul

Um incêndio atingiu a vegetação às margens da Rota do Lagarto, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (14). Ainda não se sabe o que causou o fogo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30 e atuou no combate às chamas durante toda a tarde. De acordo com a corporação, os militares realizaram primeiro a extinção do fogo na área que estava próxima a residências e, depois, extinguiram o incêndio na parte baixa. No fim da tarde, a equipe ainda fazia o trabalho de rescaldo na parte alta, que apresentava focos isolados. Ninguém ficou ferido e nem houve edificação atingida.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que o incêndio atingiu um a área que faz parte da Zona de Amortecimento do Parque Estadual de Pedra Azul e que, pelo observado até a tarde deste domingo, não havia risco de atingir a região do parque. Uma equipe do instituto apoiou no combate às chamas e controlando o trânsito na rota.
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) foi acionado, mas o Corpo de Bombeiros foi informado que não estava dando teto de voo. A previsão é de que nesta segunda-feira (15) seja feito um sobrevoo de drone.