Incêndio atinge região da Rota do Lagarto em Pedra Azul

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30 e atuou no combate às chamas durante toda a tarde. De acordo com a corporação, os militares realizaram primeiro a extinção do fogo na área que estava próxima a residências e, depois, extinguiram o incêndio na parte baixa. No fim da tarde, a equipe ainda fazia o trabalho de rescaldo na parte alta, que apresentava focos isolados. Ninguém ficou ferido e nem houve edificação atingida.