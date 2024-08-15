Incêndio atinge parte de prédio no bairro Aribiri em Vila Velha

Um incêndio atingiu o terceiro andar de um prédio residencial no bairro Aribiri, em Vila Velha, na tarde de quarta-feira (14). O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi acionada para a ocorrência e esteve no local para extinguir as chamar e resfriar o ambiente. Ainda segundo a corporação, um dos quartos do terceiro andar foi tomado pelas chamas. O edifício é composto por quatro andares, e os outros pisos não foram afetados pelo fogo.
Ninguém ficou ferido e não há informações sobre o que causou o incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário do edifício foi orientado a acionar a Defesa Civil Municipal para avaliar as condições estruturais do imóvel. O órgão, a Polícia Militar e a perícia da Polícia Científica informaram que não foram acionados para a ocorrência.