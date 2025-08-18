Incêndio atinge imóvel em Bento Ferreira, em Vitória
Publicado em 18/08/2025 às 12h25
Um incêndio atingiu uma casa no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (18). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. Uma ambulância esteve no local para prestar apoio, mas não houve vítimas.
Segundo os Bombeiros, há suspeita de que o fogo tenha sido provocado por ação humana e por isso a Polícia Militar e a perícia da Polícia Científica também foram acionadas. Mais detalhes não foram divulgados.