Incêndio atinge área de fábrica de móveis em Linhares

De acordo com o repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, o proprietário da empresa informou que houve um "princípio de incêndio" no silo que armazena pó de serra. Ele destacou que os brigadistas da empresa agiram rapidamente no combate às chamas, ninguém se feriu e o fogo foi controlado. Um carro-pipa e militares do Corpo de Bombeiros foram deslocados para dar apoio durante a ocorrência.