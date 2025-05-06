Idoso morre e filha fica gravemente ferida em acidente em Pedra Azul

O acidente aconteceu por volta das 15h30, no km 83. Segundo a PRF, a Blazer seguia no sentido Vitória e teria invadido a contramão, batendo na picape Strada, que seguia no sentido contrário. A motorista da Blazer, uma mulher de 56 anos, sofreu ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o idoso e a filha dele das ferragens. O homem não resistiu aos ferimentos. A motorista da Blazer e a passageira da picape Strada foram encaminhadas para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. Já o corpo da vítima, segundo a Polícia Científica (PCIES), foi levado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante.