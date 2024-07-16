Idoso morre após ser atingido por escavadeira na zona rural de Vila Pavão

O operador da escavadeira fez o teste do bafômetro, que constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Como procedimento da PM, o homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Nova Venécia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.