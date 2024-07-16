Idoso morre após ser atingido por escavadeira na zona rural de Vila Pavão

Um homem de 67 anos morreu após ter sido atingido por uma escavadeira na propriedade onde mora em Córrego Jacutinga, interior de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (16). De acordo com a Polícia Militar, o operador da máquina relatou que a vítima, identificada como Valdeci Vital, estava em um ponto cego e não a viu quando fez uma manobra.
O idoso foi socorrida por duas pessoas e levada até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu, segundo a corporação.
O operador da escavadeira fez o teste do bafômetro, que constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Como procedimento da PM, o homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Nova Venécia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Nova Venécia. “Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante”, finalizou.