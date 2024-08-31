Idoso é esfaqueado por vizinho após discussão em Jacaraípe

Um morador do bairro São Francisco, na região de Jacaraípe, de 68 anos, foi esfaqueado por um vizinho depois de uma discussão na rua, na Serra . Ele levou vários golpes, segundo a família, e foi levado pelo genro para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde segue internado em estado grave.

Segundo a filha do idoso, Jéssica da Silva Brito, o caso ocorreu no sábado (31), após o pai ter passado de carro próximo a crianças que brincavam na rua – elas seriam filhas do vizinho agressor. "Por passar próximo à criança, ela falou que quase foi atropelada. Só porque meu pai passou próximo foi motivo de o menino chamar a mãe. E em vez de apaziguar e conversar, ela chamou o marido, que desceu do carro e desferiu várias facadas no meu pai, que já é um senhor de idade", afirmou.

O crime foi gravado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o suspeito dentro do próprio carro. O idoso está ao lado dele, e os dois parecem discutir. Depois, a vítima vai em direção ao veículo dela, para entrar, mas a discussão continua. Em seguida, o homem tira uma faca da cintura e começa a dar os golpes.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, os policiais militares chegaram a fazer buscas pelo suspeito, mas sem sucesso. O veículo dele, um Celta verde com adesivo de águia no capô, também não foi localizado.