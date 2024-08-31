Homem é retirado de casa e morto a tiros; vítima tinha saído da prisão no ES

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (31), no bairro João Valim, na zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O corpo da vítima foi encontrado com perfurações e com as mãos amarradas no meio da rua.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que a vítima havia chegado no município na última quinta-feira (29), pois estava no sistema penitenciário e teria recebido o benefício de saída temporária.
Segundo moradores da rua, homens armados e encapuzados chegaram na casa onde a vítima estava dormindo e a renderam. Outro indivíduo que também estava na residência conseguiu fugir e se esconder.
A motivação do crime ainda é desconhecida. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).