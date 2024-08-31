Homem é retirado de casa e morto a tiros; vítima tinha saído da prisão no ES

Segundo moradores da rua, homens armados e encapuzados chegaram na casa onde a vítima estava dormindo e a renderam. Outro indivíduo que também estava na residência conseguiu fugir e se esconder.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).