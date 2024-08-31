Bebê que teria sido deixado sozinho morre após casa pegar fogo em Linhares

Um bebê de um ano e quatro meses, identificado como Bryan Gael Perovano da Costa, morreu após a casa em que estava pegar fogo na tarde deste sábado (31), na comunidade de Areial, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. As circunstâncias do incêndio não foram esclarecidas, mas, segundo boletim registrado pela Polícia Militar, o padrasto do menino confessou ter saído do imóvel por dez minutos para ir a um bar quando o incêndio aconteceu. O homem, identificado como Denis Lemos da Silva, de 28 anos, foi preso.
O homem, que estava responsável pelo pequeno, foi levado à Delegacia de Linhares. Ele disse às autoridades que deixou a criança no local dormindo e que retornou assim que foi informado sobre o incêndio. Destacou ainda que populares entraram na residência para socorrer o menino.
A mãe de Bryan contou aos policiais que saiu para trabalhar e deixou o filho com o companheiro. Quando estava no trabalho, recebeu mensagens dizendo que a casa havia pegado fogo com o filho dela dentro. A criança chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento Infantil do município, mas não resistiu.
Já a Polícia Cientifica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado no início da tarde de sábado para recolher o corpo da criança que estava no Pronto Socorro Infantil da UPA, do bairro Shell. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O Corpo de Bombeiros disse que realizou o combate às chamas e que vai fazer perícia de incêndio, com prazo mínimo de conclusão em 30 dias.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Segundo a corporação, o procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares para a continuidade das apurações e a adoção das medidas necessárias para a conclusão do procedimento.
A corporação esclareceu que a mãe do menino foi levada à delegacia e prestou depoimento na condição de testemunha.