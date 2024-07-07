Homem tenta fugir a nado em rio, mas é preso pela PM em Aracruz

Um homem, de 23 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto, foi preso na noite de sábado (6) em Barra do Riacho, Aracruz, no Norte do Estado. Para tentar fugir da polícia, ele chegou a pular dentro de um rio.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia o patrulhamento em Barra do Riacho quando viu o suspeito, que estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Primeiro, ele tentou fugir a pé. Em seguida, pulou no rio. A PM solicitou reforço e, pouco depois, conseguiu localizar o homem dentro da água, apoiando-se em barcos. Segundo os policiais, ele estava com medo de se afogar e logo se rendeu, sendo levado à delegacia.
A Polícia Civil informa que, após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao presídio.