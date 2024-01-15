Homem tenta estrangular a esposa e a fere com golpe de faca em Vila Pavão

A mulher relatou aos policiais que ela e o esposo tiveram várias discussões durante a semana e, no sábado, ao acordarem, eles iniciaram uma nova briga. Segundo ela, o marido a agarrou, tentou estrangulá-la e, neste momento, pegou uma faca e desferiu um golpe na barriga da companheira. A mulher gritou por ajuda e foi socorrida por vizinhos.