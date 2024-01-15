Homem tenta estrangular a esposa e a fere com golpe de faca em Vila Pavão

Uma mulher foi ferida por um golpe de faca pelo próprio marido em Vila Pavão, no Noroeste do Estado, na manhã do último sábado (13). Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu após uma briga de casal. O nome da mulher e do suspeito não foram divulgados.
A mulher relatou aos policiais que ela e o esposo tiveram várias discussões durante a semana e, no sábado, ao acordarem, eles iniciaram uma nova briga. Segundo ela, o marido a agarrou, tentou estrangulá-la e, neste momento, pegou uma faca e desferiu um golpe na barriga da companheira. A mulher gritou por ajuda e foi socorrida por vizinhos.
Ela foi atendida em casa pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao Hospital de Barra de São Francisco. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio) e encaminhado ao sistema prisional.