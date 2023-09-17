Homem tenta agredir mulher com panela de pressão e leva facada em Cariacica

Um homem de 35 anos, identificado como Maykon Cabidelle Ferreira, foi preso após tentar agredir a companheira, de 25, com uma panela de pressão e uma gaiola, no bairro Itapemirim, em Cariacica, no último sábado (16). Para tentar se defender, a mulher, que está grávida de sete meses, deu uma facada no braço do suspeito, segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar. O nome dela não será divulgado.
Mesmo machucado e escoltado por policiais militares, o suspeito tentou fugir enquanto aguardava o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Ele fingiu que precisava usar o banheiro para sair do local, mas foi alcançado e, posteriormente, algemado. O caso foi entregue ao Plantão Especializado da Mulher (PEM).
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).