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Acabou preso

Homem ameaça namorada com machadinha e é agredido por populares no ES

Ocorrência foi na noite desse sábado (16), em Cachoeiro de Itapemirim, e o homem foi enquadrado na Lei Maria da Penha
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

17 set 2023 às 14:05

Publicado em 17 de Setembro de 2023 às 14:05

Homem é agredido por populares e preso após ameaçar namorada com machadinha no ES
Homem foi imobilizado por populares e preso após ameaçar namorada e os filhos dela no bairro Zumbi Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Um homem de 60 anos foi preso após ameaçar a namorada com uma machadinha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi na noite do último sábado (16), no bairro Zumbi, e de acordo com a Polícia Militar, ele ameaçou a mulher após a vítima pedir que ele fosse embora de um bar. O indivíduo chegou a ser imobilizado e agredido por populares antes da chegada dos policiais e foi encaminhado para o sistema prisional.
A vítima relatou aos policiais que o namorado estaria fazendo consumo de bebida alcoólica em um bar e que, ao pedir que ele parasse, ele teria ficado alterado e a ameaçado com uma machadinha ela e seus filhos.
Em seguida, o homem teria continuado bebendo e, ao pedir novamente que ele fosse para casa e parasse de beber, ele teria entrado na residência e novamente os ameaçados com a mesma arma, indo em direção à mulher.
Segundo a PMES, a filha da vítima, de 12 anos, chegou a entrar na frente do homem e implorar para que não machucasse a mãe, momento em que o indivíduo recuou, respondendo que, em consideração ao pedido, não mataria a companheira. A mulher relatou que, a partir daí, saiu para a rua gritando por socorro.
O homem chegou a ir atrás da vítima, mas foi contido e agredido por dois indivíduos, que, de acordo com a Polícia Militar, não foram identificados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Cachoeiro
A Polícia Civil informou que o detido, de 60 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por injúria e ameaça, ambas na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado ao sistema prisional.

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