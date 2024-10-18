Homem sofre tentativa de assalto e leva tiro no braço em Vila Velha

Um homem de 33 anos foi surpreendido quando guardava a própria moto na garagem de casa no bairro Ataíde, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (17), momento em que foi abordado por dois homens em uma motocicleta. A dupla anunciou o assalto, enquanto a vítima tentou fugir da situação e correu para dentro da garagem. Neste momento, um dos suspeitos atirou contra o morador, que foi atingido por um tiro no braço esquerdo. Após o disparo, os suspeitos fugiram, mas não conseguiram levar a moto da vítima. Não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos.
O homem foi socorrido ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Procurada, a Polícia Militar informou que foi acionada na madrugada desta sexta-feira (18) para ir ao hospital particular em Vila Velha, onde o homem vítima da tentativa de assalto estava. De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, a vítima vai precisar passar por cirurgia.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até a manhã desta sexta-feira (18), nenhum suspeito havia sido detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.