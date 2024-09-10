Homem que estava desaparecido é achado morto dentro de buraco em Itapemirim

Um homem de 51 anos, que estava desaparecido havia três dias, foi encontrado morto em um buraco na manhã desta terça-feira (10), na região de Santo Amaro, zona rural de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O nome da vítima não foi divulgado.
Foram os próprios familiares que informaram à Polícia Militar, no local do encontro do corpo, que o homem estava sem dar notícias desde sábado (7). O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Científica foram acionados.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como “encontro de cadáver”, e o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim para necropsia e posterior liberação aos familiares. O procedimento foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, que aguarda os resultados dos exames para determinar se será instaurado inquérito, caso seja confirmada morte violenta.