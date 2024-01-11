Homem é esfaqueado dentro de casa e morre em São Mateus

Um homem de 20 anos morreu após ser esfaqueado no bairro Novo Horizonte, em São Mateus, na manhã desta quinta-feira (11). O caso aconteceu dentro de uma residência.

No local do crime, uma irmã da vítima relatou à Polícia Militar que estava no próprio quarto quando ouviu um grito. Ao sair para verificar o que teria acontecido, ela flagrou o ex-marido saindo às pressas, com uma faca na mão. Logo em seguida, o irmão dela (a vítima) teria saído do quarto dele pedindo por socorro e caído no chão da sala.