Homem é encontrado morto em estrada de São Mateus

Caso é investigado pela DHPP de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria

Um homem foi encontrado morto no acostamento de uma estrada no bairro Nova Lima, em São Mateus, na noite de domingo (28). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o atendimento à vítima, que não teve a identidade divulgada. No local foi verificado que ela já estava em óbito.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, informou a Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.