Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Mimoso do Sul

Um jovem de 24 anos foi encontrado morto por um morador em um matagal no bairro Mangueira, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (10). Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava com as mãos e os pés amarrados e havia sinais de violência no corpo, além de mãos e pés estarem amarrados.
A PM informou que a vítima estava em adiantado estado de decomposição e apresentava sinais de violência. Segundo a corporação, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a perícia foi chamada por volta de 17h, para uma ocorrência de encontro de cadáver em meio à zona rural de Mangueira. A corporação informou que o corpo do rapaz de 24 anos apresentava sinais de tortura e, no exame perinecroscópico, não foi possível definir a causa da morte, somente após o laudo do médico legista do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o corpo foi levado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.