Homem é detido após agredir companheira durante briga em Muniz Freire

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada em casa com o braço direito ferido. Ela contou que discutiu com o companheiro e que ele a bateu no braço com um objeto que não soube especificar. Aos militares, o homem disse que estava sob efeito de álcool e droga e admitiu a agressão, provocando um corte na vítima.