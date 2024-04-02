Homem é detido após agredir companheira durante briga em Muniz Freire

Uma mulher de 55 anos foi agredida pelo companheiro durante uma briga no município de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (1º). A Polícia Militar foi acionada e o suspeito, de 45 anos, foi detido e levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada em casa com o braço direito ferido. Ela contou que discutiu com o companheiro e que ele a bateu no braço com um objeto que não soube especificar. Aos militares, o homem disse que estava sob efeito de álcool e droga e admitiu a agressão, provocando um corte na vítima.
O filho da mulher chegou após a confusão e bateu com uma cadeira na cabeça do suspeito para defender a mãe, causando no homem uma lesão com sangramento. O casal foi levado para o hospital de Muniz Freire. Depois, todos foram encaminhados à delegacia. A Polícia Civil foi acionada, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.