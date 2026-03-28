Homem é baleado na perna após discussão em bar de São Mateus

Um homem de 31 anos foi baleado na perna após uma discussão em um bar no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (28). A vítima, que não teve o nome divulgado, contou à Polícia Militar que, após o desentendimento com duas pessoas, foi ameaçada e saiu do local caminhando. Segundo o relato, logo em seguida, dois suspeitos passaram em uma motocicleta e atiraram contra ele.