Homem é baleado na perna após discussão em bar de São Mateus
Um homem de 31 anos foi baleado na perna após uma discussão em um bar no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (28). A vítima, que não teve o nome divulgado, contou à Polícia Militar que, após o desentendimento com duas pessoas, foi ameaçada e saiu do local caminhando. Segundo o relato, logo em seguida, dois suspeitos passaram em uma motocicleta e atiraram contra ele.
O homem foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.