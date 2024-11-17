Homem é baleado na cabeça perto de distribuidora de bebidas na Serra

Correção: A publicação inicial da matéria, feita as 11h24 deste domingo (17), informava sobre a morte da vítima, baseada na nota da Polícia Civil. Às 17h30, a corporação, por meio de nova nota, disse que, na verdade, a vítima segue internada em um hospital público da Serra. O título e a reportagem foram atualizados.

Um homem de 31 anos foi baleado no bairro José de Anchieta, na Serra, perto de uma distribuidora de bebidas. O crime aconteceu no início da madrugada deste domingo (17), e a vítima foi encontrado com duas perfurações na cabeça e uma no braço esquerdo. Nenhum suspeito foi detido e não há informações sobre a motivação do crime.

Polícia Militar informou que foi até o local e informou que o homem foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde segue internado em estado grave, segundo a Polícia Civil.

Procurada pela reportagem, a corporação disse que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.