Homem é assassinado com tiros no rosto em Vila Velha

Um homem foi assassinado com tiros no rosto ao lado de um campo de futebol na Rua Páscoa Dezan Costalonga, no bairro Ilha das Flores, Vila Velha, durante a madrugada deste sábado (28). Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o corpo da vítima, que não foi identificada, foi encontrado com as mãos e pés amarrados, o que o impedia de se defender.
Testemunhas informaram que o homem não mora na região e foi levado ao local pelos criminosos dentro de um carro. Em seguida, o tiraram o veículo e fizeram a execução. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
"Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", reforçou a corporação.